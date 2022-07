Migration : une pirogue remplie de Sénégalais accoste aux îles des Canaries

L'alerte est lancée par Boubacar Séye, président de Horizon sans frontières. Une pirogue remplie de Sénégalais a accosté ce lundi aux Îles Canaries.



Contactée par PressAfrilk, Boubacar Seye nous signale que deux sont en train d'être acheminés à l'hôpital. "Oui effectivement on vient de me signaler cet afflux au niveau des Îles Canaries. C'est une pirogue qui vient d'accoster avec des Sénégalais. Il paraît que deux sont malades et sont en train d'être acheminés à l'hôpital ", informe t-il.



Boubacar Seye d'indiquer que cette situation était prévisible. " On avait prévenu que l'ère post coronavirus aller être pire. A cela s'ajoute cette flambée des prix de grandes consommations".



Le travail qu'il faut faire, selon le Président de Horizon sans frontières c'est de faire en sorte que les jeunes restent. "En Espagne, il y a plus rien", s'empresse t-il de dire. " Actuellement Pedro Sanchez, premier ministre espagnole a des problèmes pour gérer son pays avec la crise énergétique qui sévit. Donc c'est pas lui qui va gérer ces migrants".