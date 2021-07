Militante du PDS tombée du haut du 2e étage : admise au réanimation, Diabou Keita Diallo entendue par la police

Admise au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar, Diabou Keita Diallo, militante du Parti démocratique sénégalaise (Pds), aurait été "jetée" du haut du 2e étage d’un immeuble par un jeune garçon nommé Khadim Diouf. Ce denier avait confié aux enquêteurs que c’était une partie de jambe en l’air qui a mal tourné. La dame est revenue sur les faits lors d’une visite des policiers à l’hôpital.



Interpellée sur les circonstances de sa chute, Diabou Keita Diallo a déclaré que samedi 26 juin, elle se trouvait dans un studio meublée à la Gueule Tapée. Alors qu’elle suivait un match de football, le mis en cause s’est invité dans sa chambre, en escaladant le balcon.



Elle soutient dans L'Observateur que Khadim, armé d’un couteau, a cherché à la déposséder de ses biens. Sous la menace, elle lui a remis 50.000 FCFA et ses bijoux en or. Seulement, Diouf aurait réclamé plus, selon elle. Vu qu’elle était à moitié nue, le mis en cause l’aurait attachée avec un fil, avant de tenter d’entretenir un rapport sexuel non protégé avec elle.



Dans la foulée, Diouf l’a photographiée, puis s’est acharné sur elle, avant de la poignarder à l’épaule et à la main droite. Gagnée par la peur, elle s’est donc libérée l’emprise, avant de sauter du balcon en criant au voleur. Mais la perquisition de l’immeuble de Diabou a permis à la police de constater qu’il serait très difficile, voire impossible pour Khadim d’accéder à la chambre de la dame en escaladant le balcon.



Interpellé sur sa profession, Diabou Keita Diallo a affirmé s’activer au Parti démocratique sénégalaise (Pds), mais aussi a reconnu s’adonner à la prostitution. Une version confirmée par le garde de l’immeuble.