Mimi Touré accuse Macky Sall d’avoir « ruiné la réputation du Sénégal »

En marge de la conférence de presse de ce samedi, Aminata Touré, a accusé le Président Macky Sall d’avoir « ruiné la réputation du Sénégal ».



« J’accuse le Président Macky Sall d’avoir ruiné la réputation de notre pays pour son obsession de vouloir faire un troisième mandat illégitime et moralement inacceptable », a déclaré Aminata Touré.



Selon elle, cette obsession du Président Macky Sall « est la mère de tous les dérives que traverse actuellement le Sénégal, c’est-à-dire l’élimination de candidats, le bâillonnement de la presse, et la répression sauvage des manifestants ».



L’ancienne Premier ministre interpelle le Président Macky Sall et l’appelle à un « ultime sursaut pour que ce pays qu’il a dirigé suite à l’aboutissement d’un processus démocratique que ce pays-là ne finisse pas dans le chaos et dans le désordre ».



« Le 25 juin, puisqu’il s’est décidé de parler ce jour-là, qu’il annonce qu’il ne participera pas à l’élection présidentielle 2024 », a exhorté Mme Touré.



Elle demande à Macky Sall de laisser tous les « candidats à concourir librement en suspendant toutes ces procédures tendant à éliminer des adversaires et qu’il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques et laisse la presse travailler librement. Et qu’il parle sans délai la lumière sur la tuerie de nos enfants ».