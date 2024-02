Mimi Touré demande la "libération sans délai" de Me Moussa Diop

Maître Moussa Diop, compagnon de lutte de 2012 contre le 3ème mandat du Président Abdoulaye Wade et contre le “ni oui ni non” du Président Macky Sall doit retrouver la liberté sans délai.#Freesenegal pic.twitter.com/FOgqICeadq

— Aminata TOURE (@aminatatoureklk) February 27, 2024



Jusqu'ici, on ne parlait plus de lui. Me Moussa Diop, en prison depuis décembre 2023, est laissé à son sort par ses collègues politiciens. Mardi, Aminata Touré, candidate recalée à la présidentielle 2024, s'est souvenue de lui et réclame "sa libération sans délais."Maître Moussa Diop, compagnon de lutte de 2012 contre le 3ème mandat du Président Abdoulaye Wade et contre le “ni oui ni non” du Président Macky Sall doit retrouver la liberté sans délai", a-écrit Mimi sur X ( ancienne Twitter).Pour rappel, Me Moussa Diop, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, a été inculpé pour " Offense au Chef de l'état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles , diffamation, contrefaçon de sceau de l'état et usages de faux".L'avocat inscrit au barreau de Paris avait révélé lors d'une conférence de presse « une supposée délivrance de permis d’exploration de mines de diamants » qui impliquerait l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouillle Ndiaye. Ce dernier avait porté plainte pour « diffamation ».