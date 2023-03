Mimi Touré réplique: « le PDS est en collaboration secrète avec Macky Sall »

Quelques minutes après la publication du communiqué du Parti démocratique sénégalais (PDS) portant rejet de l’invitation de la coalition Yewwi Askan Wi à rejoindre la plateforme de lutte de l’opposition, sous prétexte que Aminata Touré en fait partie, cette dernière a apporté la réplique.



Dans un communiqué, l’ancien Premier ministre révèle que le PDS est en discussion avec l’actuel président de la République. « Il est impossible au PDS de s’attaquer au Président Macky Sall puisse qu’il est en collaboration secrète avec ce dernier tout en se déclarant dans l’Opposition », a écrit Mimi Touré. Qui ajoute: « La direction du PDS est dans des négociations avancées avec le Président Macky Sall et tout le monde le sait. C’est leur deal en parachèvement avec le Président Macky qui les empêche de pouvoir prendre part à la construction du large front de l’opposition et des forces vives de la Nation en gestation pour empêcher une troisième candidature du President Macky Sall ».



Selon elle, « le PDS n’a “courageusement” rien trouvé de mieux que de vouloir me faire passer pour la raison de leur défection au combat que compte mener les démocrates sénégalais ».



Sur ce que lui reproche le PDS, l’ancien ministre de la Justice sous le magistère de qui la Crei a été réactivée assume et demande aux libéraux d’aller plus loin dans leur logique en s’en prenant à Macky qui lui avait donné les instructions.



« Je tiens à rappeler que le PDS a eu à gérer l’Etat du Sénégal pendant 12 ans, par conséquent, ses responsables connaissent son fonctionnement , les prérogatives du Président de la République qui définit la Politique de la Nation, ils connaissent aussi les prérogatives des Ministres qui mettent en application la Politique du Président de la République dans leur secteur respectif. Le PDS devrait avoir le courage de s’en prendre d’abord au Président Macky Sall dont j’étais le ministre de la Justice et j’assume pour ce qui me concerne les actes que j’ai eu à poser dans l’exercice de mes fonctions en rapport avec les exigences de bonne gouvernance. », explique Mimi Touré.