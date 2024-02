Mimi Touré sur l'entretien de Macky Sall avec la presse, " tout ce que les Sénégalais attendent de lui qu'il annonce son départ"

A quelques heures de l'entretien Macky avec trois médias privés triés sur le volet en plus de la radiotélévision nationale (RTS), Mimi Touré a exprimé ses attentes par rapport ce rendez-vous. Sur son compte X, l'ancien Premier ministre de Macky Sall dit attendre qu'une chose de son ancien mentor : qu'il annonce au Sénégalais son départ. " Que le Président Macky Sall veuille nous annoncer aujourd'hui qu'il partira bel et bien le 02 avril, c'est comme nous apprendre que l'eau est mouillée", a écrit madame Touré. Et Mimi Touré d'enfoncer encore le clou, "tout ce que les Sénégalais attendent de la prise de parole du Président Macky Sall aujourd'hui, c'est qu'il annonce sans ambage la date de l'élection présidentielle".



Poursuivant son argumentaire, l'ancienne garde des Sceaux de rappeler à Macky Sall son obligation morale et juridique d'organiser une élection présidentielle avant de partir pour ne pas laisser le Sénégal dans un vide juridique. Qui, pense madame Touré, " (...) pourrait justement inviter dans la gestion de l'Etat les autres forces qu'il a mystérieusement évoquées lors de son dernier interview avec une presse étrangère".



Enfin, conclut Mimi Touré, " le Sénégal qui a tout donné au Président Macky Sall ne mériterait pas un tel traitement de sa part. Le Président Macky Sall qui a hérité d'un pays stable de son prédecessur