Mines : 64 % de l’or sénégalais provient de Sabodala, selon Abdoul Aziz Sy

La mine de Sabodala demeure le principal moteur de la production aurifère du Sénégal. Exploitée par Sabodala Gold Operations (SGO), filiale du groupe canadien Endeavour Mining, elle a contribué à 64 % de la production nationale d’or en 2024, selon son directeur général, Abdoul Aziz Sy.
« Six (6) des dix (10) tonnes d’or produites au Sénégal proviennent de Sabodala », a-t-il déclaré ce mercredi à Diamniadio, en marge du Salon international des mines du Sénégal (SIM 2025). L’entreprise, qui emploie environ 2 000 travailleurs permanents, dont 95 % de Sénégalais, a également investi 210 milliards de francs CFA dans une unité de bio-oxydation, une technologie rare dans le secteur.
Depuis 2009, 120 tonnes d’or ont été extraites du site. M. Sy a aussi annoncé le démarrage imminent de la production de la mine de Boto, dans le sud-est du pays, exploitée par un groupe minier marocain, informe Aps.
