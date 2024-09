Ministère de la Santé et de l'Action sociale : Dr Ibrahima Sy en visite d'inspection au District de santé de Ranérou

Dr Ibrahima Sy, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, a visité le District de santé Thierno Mouhamadou Saidou Ba à Ranérou (nord-est). Il était en tournée au nord du Sénégal.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une série d’inspections initiées par le ministère pour évaluer les infrastructures sanitaires de la région et identifier les besoins urgents des populations locales. En compagnie de plusieurs cadres de son ministère et d’autorités locales, Dr Ibrahima Sy a profité de l’occasion pour s’entretenir avec le personnel médical, les patients et les responsables communautaires.



Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par l’équipe de santé du district, tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités, tant sur le plan matériel qu’humain. « Il est crucial que chaque citoyen, même dans les zones les plus reculées, ait accès à des soins de qualité. Nous devons intensifier nos actions pour garantir l’équité dans l’accès aux services de santé », a-t-il soutenu.



La visite a également permis d’aborder les projets en cours pour améliorer l’infrastructure sanitaire de Ranérou, afin de mieux répondre aux besoins de la population.



La tournée du ministre va se poursuivre dans d’autres districts de la région nord, avec pour objectif de recueillir des informations de terrain qui alimenteront la stratégie nationale de renforcement du système de santé.