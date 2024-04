Ministère de la jeunesse, des sports et de la, culture : Khady Diène Gaye "fixée" sur ses missions

Le décret portant les attributions du ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye est édifiant. Ce ministère, qui pour la première fois comporte le département de la culture, taille une part belle à ce pan de la société sénégalaise.



Au titre de la culture, beaucoup d'assignations lui sont dévolues. Sur ce volet, le ministre est chargé, entre autres, "du développement des arts plastiques, des lettres et de la lecture, de la musique, de la danse, du théâtre et de la protection du patrimoine national". Par ailleurs, Il est "responsable du patrimoine culturel, notamment de la sauvegarde des monuments historiques et des sites ainsi que de la conservation et de la mise en valeur des œuvres d'art et du patrimoine ethnographique national. Il veille à une bonne connaissance et à une large diffusion de l'histoire et des valeurs culturelles du pays. Il facilite la fréquentation des musées".





Au titre de la jeunesse, il encourage "la promotion sociale des jeunes et veille au développement des activités

socio-économiques pour la jeunesse. Il promeut l'entrepreneuriat des jeunes. À ce titre, il contribue, en relation avec la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/Fj) notamment, à l'autonomisation économique des jeunes et de leurs groupements. Il assure la coordination de la mise en œuvre du Programme d'urgence pour l'insertion socioéconomique et l'emploi des jeunes".





Au titre des sports, il est chargé "de la promotion de l'éducation physique et il encourage la pratique populaire des sports. Il encourage l'émergence de sportifs de haut niveau. Il veille à la réalisation d'infrastructures sportives harmonieusement réparties sur le territoire national. Il s'assure de la participation des sportifs aux compétitions internationales dans les meilleures conditions possibles".



Le Premier ministre de concert avec le ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, conformément aux recommandations du chef de l'Etat dans le présent décret, doit veiller à l'application de ces assignations.