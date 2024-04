Ministère de la pêche et des infrastructures maritimes : Dr Fatou Diouf la femme qu'il faut à la place qu'il faut

Enseignante chercheure en droit de la mer à l'U.C.A.D et Spécialiste des activities maritimes (doctorat sur la peche) et Administratrice des affaires maritimes, Fatou Diouf est la nouvelle ministre de de la pèche et des infrastructures maritimes.



Juriste spécialiste des activités Maritimes avec une thèse de doctorat sur la pêche INN. Elle a reçu une solide formation universitaire et acquis une longue expérience professionnelle dans les administrations de la marine marchands et de la pêche du Sénégal.



En tant qu’administratrice des affaires Maritimes, elle a aussi officié dans les cabinets des ministres chargés de l'économie Maritimes de l'environnement en tant que conseiller technique chargé des questions juridiques pendant 7 ans.



À ce titre, elle a participé à des conférences internationales et à la négociation d'un certain nombre d'accord internationaux ou de textes communautaires, aussi bien en Afrique, en Europe et en Turquie et portant sur la pêche et les transports Maritimes. Elle ainsi travailler sous les auspices CSRP, de la CNUDCI, de l'union européenne, de la FAO, de l'UEMOA et de l'ICCAT notamment.