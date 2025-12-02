Ministère des Transports : l’Assemblée nationale adopte un budget de 335,2 milliards FCFA pour 2026

Le ministre de tutelle, Yankhoba Diémé, a présenté et défendu devant la représentation nationale un budget global de 335 234 538 370 FCFA, destiné à soutenir la modernisation et la performance du secteur.

La répartition des crédits par programme se décline comme suit :

Pilotage, coordination et gestion administrative

: 1 653 779 513 FCFA

-Développement et modernisation du réseau et des systèmes de transports ferroviaires

: 44 002 371 709 FCFA

-Développement et modernisation des services de transports routiers

: 215 247 383 087 FCFA

-Développement du transport aérien

: 74 331 004 061 FCFA

D'après l'Assemblée nationale, ce budget traduit l’ambition de moderniser les infrastructures, d’améliorer la mobilité des citoyens et de renforcer la sécurité et la compétitivité du transport au Sénégal.

