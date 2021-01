Mise en place d’une Ecole des Métiers de l’Aviation : vers un partenariat entre AIBD SA et l’armée de l’air

Une délégation de AIBD SA conduite par son Directeur Général Monsieur Doudou KA, s’est rendue ce jeudi dans les locaux de l’Armée de l’air. Au centre des discussions, la mise en place d’une Ecole des Métiers de l’Aviation.



L’Ecole de l’Armée de l’Air qui a une expérience de près de quarante (40) ans dans le domaine de la formation de pilotes, de techniciens et d’ingénieurs de l’aviation, a favorablement accueilli la proposition de AIBD SA qui souhaite travailler de concert avec elle dans la mise en œuvre du projet. C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place un comité technique comprenant AIBD SA, l’Armée de l’Air et d’autres parties prenantes pour dessiner ensemble les contours de l’Ecole.



Cette démarche d’ouverture du Directeur Général de AIBD SA est fortement saluée par le Général de brigade Pape Souleymane SARR qui a rappelé l’esprit de l’école de l’armée de l’air « basé sur la collaboration et la coopération ».



Pour sa part, le Directeur Général de AIBD SA a insisté sur la pertinence de « travailler en réseaux pour éviter les chevauchements et télescopages entre les instituts de formation existants et à venir ».



Il convient de rappeler que l’Ecole des Métiers de l’Aviation est l’une des composantes majeures du projet hub aérien, au même titre que le Centre de Maintenance aéronautique, la compagnie aérienne Air Sénégal et le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS).