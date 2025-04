Mise en place de la Haute Cour de Justice : le CRDP-50 interpelle le ministre de la Justice

Dans un communiqué publié ce mardi, le Bureau Exécutif du Cadre de Réflexion Démocratique et Patriote (CRDP-50) a interpellé le ministre de la Justice sur son inaction face à la lenteur dans la mise en place de la Haute Cour de Justice. Une institution dont la création avait été envisagée pour juger les hauts responsables accusés de corruption et de malversations. Après la désignation des députés et des magistrats qui devaient siéger dans cette haute institution, l’organisation estime qu'il est maintenant temps que les autorités judiciaires agissent rapidement pour instruire tous les dossiers en instance.



"Il est nécessaire que les autorités judiciaires fassent preuve de diligence pour instruire tous les dossiers en instance, afin de rendre justice au peuple sénégalais, meurtri par les 12 ans du règne du cartel APR/BENNO", a insisté le CRDP-50 dans son communiqué, soulignant que la mise en place de cette institution est un impératif catégorique et une exigence citoyenne.



Le CRDP-50 appelle ainsi les autorités à prendre leurs responsabilités pour garantir que les promesses de réformes du système judiciaire soient suivies d'effets. L’organisation considère qu’une justice équitable et rapide est essentielle pour rétablir la confiance des citoyens dans les institutions du pays, et pour montrer que l’impunité ne peut plus avoir sa place dans la gestion des affaires publiques.