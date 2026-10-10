Mobile Money : la Police nationale alerte sur une vaste campagne d’escroquerie

La Police nationale met en garde contre une vaste campagne d’escroquerie visant les utilisateurs de services financiers mobiles. Des applications malveillantes et des liens trompeurs permettent à des délinquants de voler discrètement les codes secrets des utilisateurs afin d’accéder à leurs comptes.



Dans un communiqué publié ce 9 octobre et signé par le chef de la Division communication, Mamadou Diouf, la Police nationale alerte sur les risques liés à ces pratiques frauduleuses.



Selon la Police nationale, une fois les accès dérobés, les fraudeurs prennent le contrôle des comptes Mobile Money des victimes.



« Les fraudeurs prennent le contrôle des comptes Mobile Money des victimes pour effectuer des transferts d'argent illicites et indétectables directement depuis leurs téléphones », explique le communiqué.



La Police appelle à la vigilance



Face à cette menace, la Police nationale appelle la population à la plus grande vigilance et recommande



-de respecter plusieurs mesures de précaution :



-Ne télécharger aucune application d’origine douteuse, en particulier celles reçues via les applications de

messagerie instantanée ou les réseaux sociaux ;



-Ne cliquer sur aucun lien suspect, notamment ceux promettant des matchs, des films ou des gains faciles ;



-Ne donner aucune suite à ce type de sollicitations.



La Police nationale tient à rassurer les citoyens et indique que des investigations approfondies sont actuellement menées par ses services compétents.



L’objectif est de traquer, d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces actes délictuels.