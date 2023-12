Modernisation des Daaras: les maîtres coraniques saluent la décision, mais restent sceptiques

Les maîtres coraniques saluent la volonté du chef de l’Etat de moderniser les Daaras. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, Macky Sall a insisté sur le financement et l’insertion des pensionnaires sortant des Daaras.



Une mesure qui ne sera que profitable aux concernés si elles sont appliquées. Omar Mbaye, maître coranique à Cambérène ne semble pas convaincu par ces réformes. Pour lui, ce sont les internats qui bénéficient de ces réformes « chaque fois, ils font les mêmes propositions, mais tous ces accompagnements dont ils parlent se limitent dans les internats », a-t-il déclaré sur i-Radio.



Accompagnement, financement, renforcement de la formation professionnelle qualifiante, des points sur lesquels a insisté le président de la République en Conseil des ministres, même si ces maîtres coraniques doutent de leurs applications.



« C’est vraiment de bonnes mesures qui ont été prises, mais ce qui nous préoccupe, c’est si elles seront appliquées comme il se doit ». Si les mesures sont appliquées, ce serait du bien pour les daaras, de l’avis de ce maître de Daara. « Nous gardons espoir, l’application de ces mesures sera vraiment avantageuse ».



Le président de la République a insisté sur le renforcement de la formation professionnelle qualifiante, et l’insertion des pensionnaires et sortant des daaras en mettant en synergie les interventions des 3 FPT et de la DERFJ.