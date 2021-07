Modification du code électoral : l'opposition et la société civile n'ont pas encore dit le dernier mot

L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot sur le nouveau Code électoral. Alors que le projet de loi portant modification dudit Code est examiné, ce lundi, en plénière par l'Assemblée nationale, les leaders de l'opposition se préparent pour donner leur appréciation sur les différents points de ce document.



Et, c'est une position commune de l'ensemble des responsables de l'opposition qui est attendue sur la question, à l'issue de leur rencontre prévue, sauf changement de dernière minute, demain (dimanche 11 juillet 2021).



Selon des sources, ces leaders de l'opposition et de la société civile se réunissent pour discuter du projet de loi portant modification du Code électoral qui passe, aujourd'hui, en commission technique pour son adoption avant la plénière prévue ce lundi. Il y aura le Front de résistance nationale (Frn), le Congrès de la renaissance démocratique (Crd), le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) et la coalition Jotna.