Moïse Sarr sur la disparition de Diary Sow : « Nous avons de bonnes raisons d’espérer qu’elle est en vie »

La meilleure élève du Sénégal, Diary Sow, disparue mystérieusement depuis maintenant treize (13) jours, le 4 janvier précisément, reste introuvable. Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, rassure cependant. Moïse Diégane Sarr confirme l’information de la presse étrangère selon laquelle la piste criminelle n’est pas privilégiée par la police française. L’invité d’I-radio, à l’émission Jury du dimanche (Jdd), ce 17 janvier, a déclaré que : « Nous avons de bonnes raisons d’espérer qu’elle est en vie à l’heure actuelle ».



« Aucune piste, jusqu’ici n’a été écartée. Mais, comme l’ont dit notre mission diplomatique et le Consulat à savoir : la piste criminelle ne semble pas, pour le moment, être privilégiée. Donc, il y a une Task Force mise en place à Paris, c’est-à-dire un Comité de gestion de crise avec à sa tête l’Ambassadeur, qui se réunit, qui travaille directement avec les services français compétents », a-t-il avancé.



Dans cette affaire, « le Quai d’Orsay , la Place Beauvau à savoir le ministère de l’Intérieur sont saisis, le Consul général est en relation directe avec le directeur de l’enquête et tous les jours, nous recevons des rapports », a informé M. Sarr.



Qui a salué la mobilisation et la solidarité de tout le monde en commençant par le Chef de l’Etat, Macky Sall, dans cette affaire.



S’adressant directement à Diary Sow, étudiante sénégalaise au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui ne donne plus aucune signe de vie depuis le 4 janvier dernier, date à laquelle, semblerait-il, son badge aurait été utilisé pour la dernière fois, M. Sarr de lancer : « Si Diary Sow nous écoute en ce moment, ou nous entend, ou encore nous lit, lui dire que nous tous, sa famille et tout le peuple sénégalais l’attend. Tous les potins (Diary comprendra) du Sénégal, anciens ou ceux qui sont encore au prépa, l’attendent à bras ouverts ».