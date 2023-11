Mon regard d'étudiant... pour une analyse scientifique et sémiologique de la note du Professeur Ismaïla Madior Fall

Communication :

- Le Professeur Fall utilise un langage informel, ce qui lui permet de s'adresser de manière accessible à son interlocuteur, le candidat Amadou Ba, ainsi qu'au public sénégalais.

- Il emploie des termes positifs pour décrire Amadou Ba, tels que "calme", "pondéré" et "rassurant", afin de renforcer son image auprès des lecteurs.

- Le Professeur Fall souligne l'importance de l'écoute et de la consultation des différents acteurs de la société par Amadou Ba, afin d'assurer une meilleure prise en compte des besoins et des opinions de tous.



Science politique :

- Le Professeur Fall mentionne l'importance de la gestion des différentes voix et opinions dans la politique, et souligne l'écueil de la frustration rapide des citoyens.

- Il suggère à Amadou Ba de prendre exemple sur le Président Macky Sall en termes de gestion des attentes et des aspirations de chacun.

- Le Professeur souligne également que le succès politique entraîne inévitablement des critiques et des satires, et conseille à Amadou Ba de faire face à ces critiques avec résilience.



Limites du langage (grammaire et orthographe) :

Dans la note, il n'y a pas de graves erreurs de grammaire ou d'orthographe qui affectent la compréhension du message. Cependant, il y a quelques fautes mineures, telles que l'absence d'accents sur certains mots ("tu" au lieu de "tù") et des fautes d'accord ("les choses comme tu le sens" au lieu de "les choses comme tu les sens"). Ces erreurs peuvent être facilement corrigées pour améliorer la qualité de la communication.



Limites politiques :

Bien que la note de Ismaïla Madior Fall encourage Amadou Ba à rester lui-même et à utiliser la politique spectacle pour renforcer son image, il ne mentionne pas l'importance de la transparence, de la démocratie et de la participation citoyenne dans la gouvernance politique. De plus, il ne remet pas en question les politiques actuelles ou les performances passées d'Amadou Ba, ce qui peut être considéré comme une limite politique de l'analyse.



Par Issa Birago GUÈYE