Mondial 2022 – Sénégal-Namibie : Aliou Cissé publie sa liste le 1er Octobre

Une liste qui devrait être assez élargie suite au risque de forfait des joueurs de la Premier League pour le match retour, prévu en Afrique du Sud. A savoir Edouard Men­dy, Cheikhou Kouyaté, Nam­palys Mendy, Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Une situation, faut-il le rappeler, liée à la décision de la Fifa qui a confirmé la programmation du match retour à l’Orlando Stadium de Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, suite à la non-homologation du stade de Windhoek.



Justement pour cette double confrontation devant opposer "Lions" et Brave Warriors, les dates des 6 et 10 octobre étaient avancées dans un premier temps. Mais finalement la Fifa a officiellement programmé le match aller au stade Lat Dior de Thiès pour le samedi 9 octobre à 19h Gmt. La manche retour, en Afrique du Sud, étant prévue trois jours après, soit le mardi 12 octobre, renseigne le journal « Le Quotidien ».



Une jauge de 6000 places prévue

Face à la Namibie, au stade Lat Dior, les dirigeants du football sénégalais sont en train de faire des pieds et des mains pour donner l’occasion aux supporters de venir assister à cette rencontre. Dans ce sens, les fédéraux ont adressé une correspondance aux autorités compétentes pour au moins avoir une jauge de 6000 places.