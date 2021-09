Mondial 2022: le Ghana est sans entraîneur

Le Conseil exécutif de l'Association ghanéenne de football a pris la décision de mettre fin à la nomination de l'entraîneur des Black Stars Charles Akonnor et de ses deux assistants avec effet immédiat. Selon le communiqué de la fédération, "cela fait suite à la réception du rapport technique de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale senior et du rapport du comité de gestion des Black Stars à la suite des matchs de qualification du Ghana pour la Coupe du monde du groupe G contre l'Éthiopie et l'Afrique du Sud."

Le Conseil Exécutif, après avoir examiné les deux rapports, a décidé de mettre fin à sa relation avec l'entraîneur-chef C. K Akonnor et les deux assistants.



Le Conseil exécutif a formé un comité de trois (3) membres composé du vice-président Mark Addo, du président de l'Association régionale de football de l'Upper East, Alhaji Salifu Zida et du Dr Randy Abbey pour trouver un entraîneur-chef et des entraîneurs adjoints pour les Black Stars dans le prochain 72 heures.



Les Black Stars affronteront le Zimbabwe lors de la prochaine ronde de matchs en octobre 2021.