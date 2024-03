Mort d’Amadou Amar dit Baidy : « pendant qu’il agonisait ses amis se sont empressés de le détrousser »

L’enquête sur les causes de la mort d’Amadou Amar se poursuit. Les premiers éléments avaient révélé une mort par overdose. Toutefois, après une descente des forces de l’ordre dans les lieux, ils ont fait des découvertes qui mouillent ses amis jusqu’ au cou.



Selon Libération dans sa parution du jour, pendant qu’il agonisait, ses amis se sont empressés de le détrousser. L’un d’eux lui a pris 17 millions de Fcfa. Des traces de cocaïne ont aussi été retrouvées dans la Rolls Roye qu’ils avaient empruntée pour rallier Dakar. Une somme importante en franc CFA et en Euros retrouvée dans le sac de sa petite amie Malak Hadia. Un sachet contenant de la cocaïne a été découvert dans une des chambres de l’appartement. Des résidus de la même drogue également trouvés dans la chambre à coucher du défunt.



Le journal renseigne que c’est Zakaria Fall qui a fourni la marchandise au défunt par l’intermédiaire d'Abdoulaye Sarr. Une fille résidente à Saly est aussi recherchée dans le cadre de cette affaire. Elle est suspectée d’avoir dépouillé Baidy Amar de 17 millions de FCFA. À la suite d’une information judiciaire ouverte par le juge du deuxième cabinet, les mis en cause ont été écroués pour homicide involontaire, non-assistance à une personne en danger, usage de drogue et facilitation à cet usage.