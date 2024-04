Football : la RD Congo veut accueillir le Trophée des Champions 2024

Sacré champion de France ce week-end pour la douzième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain disputera le prochain Trophée des Champions. Toutefois, on ne sait pas encore où se jouera cette rencontre, opposant le vainqueur de la Coupe de France et celui de la L1. Le Parisien explique que la République Démocratique du Congo pousse en coulisses afin d’accueillir le TDC 2024 à Kinshasa.



De passage à Paris, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rencontré ce matin Nasser Al-Khelaïfi pour échanger sur le sujet et tenter de l’avoir de son côté. En effet, il est membre du conseil d’administration de la LFP qui va trancher cette semaine concernant le lieu de la compétition. Outre la RDC, la Chine, a priori la ville de Shenzhen, et la Côte d’Ivoire sont candidates à l’organisation du prochain Trophée des Champions.