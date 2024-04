ENQUETE APROSI – Diamniadio : Zone spéciale à scandales – les ramifications d’une mafia 1/2

APROSI et des cabinets d’architecte sénégalais sont à couteaux tirés. L’affaire est pendante devant la justice. Atépa Goudiaby et Thiao/Kandji étaient impliqués dans la première phase avant d’être éjectés dans des conditions peu orthodoxe dans la mise en œuvre de la P2ID. Ils accusent l’APROSI d’avoir utilisé frauduleusement leurs œuvres. L’ordre des architectes du Sénégal et des travailleurs de l’APROSI se posent la question : « Comment des hangars métalliques industriels et des bâtiments jusqu’à un niveau R+5 peuvent être construits sans la supervision d'architectes ? »Sur cette question, Momath Ba s’est défendu et soutient que « ces deux cabinets d’architecte ont perdu cinq fois devant la justice ». Il souligne : « puisque c’est un projet clé en main, les chinois s’occupent de tous les volets. Ce sont eux qui ont proposé leurs architectures ». Croyant que ce sont les architectes qui sont derrière cette investigation, le Directeur général de l’APROSI s’en est vertement pris à Pierre Goudiaby Atepa. « Il avait réclamé 3 milliards, or les ressources ne le permettaient pas. C’était juste une enveloppe de 750 millions qui était prévue pour cette partie ». Et d’ajouter: « Atépa s’est plaint jusqu’auprès du président de la République d’alors, Macky Sall. Il me l’a passé au téléphone, mais j’ai dit la vérité au président ».Le président de l’Ordre des Architectes, Massamba Lamsar Diop révèle : « je suis arrivé en janvier, on ne m’a pas parlé de ce dossier. C’est après mon installation que j’ai été saisi par le tribunal pour venir témoigner. (...) Dans ce pays, on n’a pas le droit de faire des projets d'architecture de cette envergure sans architectes, sans maître d'œuvre. Parce que les plans utilisés sont architecturaux. Mais qui a signé l’autorisation, qui a dessiné les plans », se questionne le patron des architectes du Sénégal.Du côté du cabinet Thiao/Kandji, l’on ne souhaite pas s’épancher sur le dossier. Joint au téléphone, son directeur, principal concerné, a décliné gentiment. « L’architecte a prêté serment donc ne peut se prononcer dans certaines conditions surtout que c’est un dossier qui date ».



Dans la deuxième partie de cette rédaction, PressAfrik va livrer des noms et des chiffres qui vous feront halluciner. Une entreprise qui détrousse l’Etat et le contribuable. Dans ce cadre, une édition spéciale sera consacrée à ce carnage foncier et financier, jeudi prochain dans la soirée.