Mort de Bourama Sané : un décès de plus en plus suspect

Après avoir déféré à une convocation concernant l’enquête sur le massacre de 14 personnes dans la forêt de Bofa-Bayote, Bourama Sané, responsable du Comité inter-villageois pour la protection de ladite forêt est retrouvé mort. Ce décès qualifié de «mort naturelle», est de plus en plus remis en question d’autant plus qu’une lettre d’adieu a été trouvée dans l’une des poches de la victime.