Mort de Fallou Sène : Aida Mbodj "avait alerté" le régime

Les membres du Front patriotique du Sénégal étaient à Pattar pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt Fallou Sène, tué lors d'affrontements à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

A cet occasion le député Aida Mbodji qui était à la tête de la délégation a souligné avoir alerté depuis très longtemps le ministre de l’Enseignement supérieur sur les conditions d’étude des étudiants. « Avec l’augmentation des inscriptions, la suppression de la généralisation des bourses et le retard des paiements malgré la bancarisation. Des conditions d’hébergement difficiles brefs une tendance à privatiser l’enseignement supérieur public », avait déclaré Madame Aida Mbodj.



A cet effet, les responsables du Front regrettent le laxisme du gouvernement, avant de réclamer justice pour la mort de Fallou Sène. « Nous avons surtout regretté le laxisme du gouvernement mais on se rend compte que c’est un gouvernement de slogan, qui n’a pas de réactivité et qui attend qu’il survienne un drame pour effectivement compenser en argent. Ce qui est indécent », a laissé entendre Mme Mbodj.