Mort de Serigne Fallou Diop : l’autopsie incapable de déterminer les causes

L’état de décomposition avancée du corps de Serigne Fallou Diop a rendu difficile le travail du médecin-légiste à qui était confiée la tâche de déterminer les circonstances dans lesquelles ce jeune enfant âgé de deux ans et six mois est mort.



En effet, le rapport de l’autopsie parcouru par Le Quotidien, fait état d’ «Absence de signe extrême de violence, absence de fracture, les viscères sont marqués par la décomposition, ce qui rend non fiable la description des lésions».



Cette situation fait que «la cause directe du décès n'est pas objective», ajoute le médecin. N’empêche, le médecin légiste a écrit dans son rapport que le corps a été retrouvé «dévêtu, en état de décomposition partielle avec une rupture complète des phlyctènes cutanées».