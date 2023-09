Mort suspecte à Yoff Apecsy: deux hommes en garde à vue

Une affaire tragique a secoué Yoff Apecsy. Les deux hommes A. Dramé et D.M.Thiaw ont été placés en garde à vue à la gendarmerie locale suite à la mort suspecte d'Ousmane Sarr, âgé de 46 ans.



D’après Libération, tout a commencé lorsque le sieur Sarr s'est rendu chez son ami A. Dramé pour lui apporter son aide dans des travaux. Cependant, à sa sortie de la chambre où il était en train de travailler, A. Dramé a déclaré avoir trouvé Ousmane Sarr inerte et allongé sur le sol. Avec l'aide de D.M.Thiaw, un boutiquier du quartier, ils ont transporté rapidement Ousmane Sarr à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, où son décès aurait été constaté.



Cette version des événements n'a pas convaincu la famille d'Ousmane Sarr, qui, alertée, s'est rendue à l'hôpital pour accuser A. Dramé de la mort de leur proche.



Les gendarmes intervenant sur la scène ont rapidement remarqué une trace de sang dans le couloir où le défunt avait été trouvé allongé. En attendant les résultats de l'autopsie, les autorités ont décidé de retenir A. Dramé et D.M.Thiaw pour «nécessité de l'enquête».