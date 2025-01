Mortalité maternelle : un nouveau plan stratégique vise un objectif de 94 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2028

« Dans le nouveau plan stratégique de la DSME, l’objectif est de réduire la mortalité maternelle de 153 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023 à 94 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2028 », a déclaré Massamba Sall, chef de la cellule de promotion et partenariat à la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (Dsme).



Il a fait la révélation ce vendredi 10 janvier, 2025 Il intervenait lors d’un atelier axé sur l’utilisation du digital pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la création de contenus en ligne organisé par l’Association des journalistes en santé population et développement (Ajspd).



A l’en croire, ce plan vise aussi à « réduire la mortalité infanto juvénile de 40 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023 à 29,3 décès pour 1000 naissances vivantes en 2028, de même que la mortalité néonatale de 23 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023 à 15,1 décès pour 1000 naissances vivantes ».



Concernant la mortalité infantile, rapporte l’Aps, Massamba Sall, a confié que « le plan ambitionne de passer de 31 décès pour 1000 naissances en 2023 à 20,4 décès pour 1000 naissances vivantes d’ici 2028 ».



Au-delà des objectifs liés aux données des indicateurs, « le nouveau plan stratégique de la DSME souhaite une intégration des intrants nutritionnels dans le circuit de distribution de la SEN-PNA. Il est attendu du plan l’aménagement d’espaces Ado/jeunes dans toutes les structures sanitaires, le respect des normes en ressources humaines, les équipements de même que l’amélioration de la gouvernance et de la redevabilité », a expliqué M. Sall.

Il a rappelé que le Sénégal est à ‘’153 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes’’.