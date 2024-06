Moundiaye Cissé : « Sur 326 partis politiques qui existent seuls 3 publient annuellement leurs états financiers »

Le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé a révélé que sur les 326 partis qui existent au Sénégal, seul 3 publient annuellement leurs états financiers et 70 ont une adresse connue. M. Cissé qui s’exprimait lors d’une table ronde organisée par l’Association Sénégalaise de Droit Constitutionnel (ASDC), a fait savoir que les partis politiques sans titres administratifs ont triplé depuis 2000.



Moundiaye CISSÉ a ainsi suggéré leur rationalisation en rappelant que « Quand Abdou DIOUF quittait le pouvoir, on avait 42 partis politiques. C’est sous WADE que les partis politiques ont commencé à pousser comme des champignons. On s’est retrouvé avec 151 partis, lors de son départ en 2012. Sous Macky SALL, en mai 2023, on était à 326 partis », a -t-il déclaré.



À noter que les partis politiques doivent chaque année transmettre leurs états financiers au ministère de l’Intérieur chargé de leur encadrement.