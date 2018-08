Moussa Wagué plus que déterminé : " j’intégrerai l'équipe A du Barça"

Moussa Wagué ne se montre nullement ébranlé par sa position au sein de l’effectif du Fc Barcelone. Après avoir rejoint le club catalan il y a de cela quelques semaines, le jeune défenseur sénégalais qui figure actuellement dans l’effectif B dudit club fait montre de sa détermination à faire évoluer sa situation.



«Evidemment, j’étais animé par une grande fierté, j’étais très content de savoir que des grands clubs comme le FC Barcelone me suivaient et voulaient m’enrôler. J'ai envie de me battre aux entraînements pour rejoindre l'équipe première afin d'écrire mon nom parmi les grands joueurs du club. J'ai conscience que ça ne sera pas facile mais, à force de travailler, je pourrai y arriver », a-t-il confié sur les colonnes de « Record » .