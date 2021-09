Moustapha Gaye, sélectionneur des "Lionnes" : « On va faire un bon tournoi »

Pour son retour à Yaoundé, ville dans laquelle le Sénégal a soulevé son dernier titre africain, en 2015. Le coach Moustapha Gaye se remémore des bons moments avec le titre. « J’ai déjà évoqué le retour au Cameroun dans les sorties. J’ai vécu de bons moments avec le titre, les deux revers contre l’Angola et le Nigéria, l’affaire Ramata Daou (Il avait giflé la joueuse en plein match). Je souhaite vivre d’autres émotions dans 10 jours. Je pense qu’on va faire un bon tournoi », se souvient le sélectionneur, dans un entretien accordé au quotidien sportif « Stades ».



Champion de deux titres continentaux (2009 et 2015), le coach Gaye se dit confiant pour cet Afrobasket. « On a bien travaillé, on a revu les gammes et c’est bien. Les filles prennent du plaisir et il y a une bonne ambiance. C’est un premier jalon avant l’étape sur le terrain. Elles ont beaucoup d’énergie et de joie. Nous sommes prêts pour cet Afrobasket », a confié le coach des « Lionnes ».



Moustapha Gaye a indiqué avoir réglé le déséquilibre dans le secteur intérieur. « On a réglé ce problème. La confection d’une liste est très difficile, mais on a mis les ingrédients nécessaires pour avoir la meilleure équipe sur le terrain. On souhaite que le Bon Dieu nous préserve des blessures », a-t-il fait savoir.