Mozambique: le cyclone Freddy est de retour

Bien que rétrogradée en tempête tropicale, Freddy a déjà causé de graves destructions et endommagé de nombreuses maisons au Mozambique. L'Unicef notamment, craint « une catastrophe de grande ampleur » alors que de fortes pluies continuent à tomber. Plus de 100 000 habitants sont privés d'électricité, d'eau et de réseau téléphonique et selon l'Unicef, et ce n'est que le début des précipitations.



Vents de 150 km/h

La région la plus touchée est la ville portuaire de Quélimane, dans la province de Zambézie, à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Maputo. C'est ici dans le centre du pays où le cyclone a touché terre samedi accompagné de vents violents de près de 150 kilomètres par heure. Une personne âgée a été tuée dans l'effondrement de sa maison, et plus de 70 personnes ont dû être évacuées.



Un cyclone qui dure

Formé au large de l'Australie, Freddy a déjà traversé tout le sud de l'océan Indien, avant de frapper Madagascar et le Mozambique à deux reprises. Il se dirige actuellement vers la pointe sud du Malawi voisin, où les autorités s'attendent à des inondations. Freddy a dépassé le record de la durée la plus longue d'un cyclone tropical jamais enregistrée.