Municipales au Togo: les recours se multiplient devant la Cour suprême

Au Togo, les élections municipales du 30 juin se précisent, 32 ans après le dernier scrutin de 1987. Cependant, si les recours devant la Cour suprême sont rejetés, dans le Grand Lomé et la nouvelle préfecture d’Agoé-Nyivé, des listes et non des moindres pourraient ne pas pouvoir y prendre part.