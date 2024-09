Naufrage au large de Mbour : une journée de sensibilisation et de prières à la mémoire des victimes

Plusieurs acteurs politiques, militants contre la migration, ainsi que des familles des victimes du récent naufrage d’une embarcation au large de Mbour (ville située dans l'ouest du Sénégal, précisément sur la Petite-Côte), ont pris part à une marche silencieuse organisée samedi à la mémoire des disparus. Cette mobilisation citoyenne, initiée par le collectif « Daffa Doy » (qui signifie « Ça suffit » en wolof), visait à sensibiliser l’opinion publique et les autorités sur les dangers de la migration irrégulière.



L’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a informé de la présence d’une foule nombreuse, en majorité des jeunes hommes et femmes, tous munis de pancartes dénonçant ce fléau.



La marche a débuté à la place Mamadou Diop avant de s’achever à la préfecture de Mbour, où un mémorandum a été remis au préfet, Amadou Diop. Ce document met en lumière l’insuffisance des mesures étatiques pour faire face à la migration irrégulière, tout en appelant à des actions urgentes et concrètes.



Il rappelle également la responsabilité partagée entre l’État, les familles et les jeunes eux-mêmes dans la lutte contre ce phénomène qui continue de faire des victimes.



Mansour Diallo, l’un des initiateurs de cette marche, a souligné l’urgence d’agir : « À travers cette marche silencieuse, nous voulons alerter les autorités sur la gravité de la situation actuelle. Nous devons travailler ensemble pour stopper ce fléau qui endeuille nos communautés. »



En réponse, le préfet Amadou Diop a assuré que le mémorandum serait étudié et transmis aux autorités centrales compétentes. Il a également promis de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de ses compétences, pour contribuer à la lutte contre la migration irrégulière.



« L’État, de son côté, continuera à prendre toutes les dispositions pour lutter contre ce phénomène », a-t-il affirmé, tout en encourageant la poursuite des actions de sensibilisation.



Dans le quartier de Thiocé, une journée de prières et de sensibilisation a été organisée par les populations locales. Cette initiative visait à conscientiser davantage sur les risques liés à la migration irrégulière, montrant ainsi une solidarité locale pour lutter contre ce drame qui affecte de nombreuses familles sénégalaises.



Cette marche et ces initiatives montrent à quel point la question de la migration irrégulière reste un sujet préoccupant pour la société sénégalaise, et appellent à une réponse coordonnée et collective pour en réduire l’ampleur.