Lancement du programme de restructuration : 12 entreprises de presse bénéficient d’un appui financier de l’État

L’État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), a lancé ce samedi 3 mai 2025, le premier volet du Programme de Restructuration Financière des entreprises de presse.



Douze (12) entreprises de presses ont été sélectionnées pour bénéficier chacune d’une subvention de 24 millions de FCFA, sur un budget global de 288 millions FCFA. À noter que le groupe Africome, dirigé par Mamadou Ibra Kane, avait déjà obtenu un appui de 41 millions FCFA en octobre dernier, dont 31 millions provenant de l’ADEPME.



Prenant la parole, la directrice générale de l’ADEPME, Marie Rose Faye, a exhorté les entreprises de presse à repenser leurs modèles économiques pour s’adapter aux nouveaux défis du secteur.



« Nous savons que ces entreprises de presse doivent aujourd’hui se réinventer notamment leur modèle économique, il ne s’agit pas seulement de survivre, mais de se projeter dans un avenir où le numérique, l’indépendance éditoriale, les relations avec l’autorité publique, la proximité territoriale et la confiance du public sont les clés de la pérennité », a-t-elle déclaré.



Elle a précisé que ce programme permet de donner aux entreprises de presses les moyens de leur transformation. « Cet accompagnement passera par un diagnostic approfondi de leur situation financière, la définition de plan de restructuration adaptée et un appui technique et financier à leur mise en œuvre », a fait savoir Marie Rose Faye.



S’exprimant au nom des bénéficiaires, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CEDPS), a salué cette initiative.



« C’est la première fois qu’en nous adressant à une institution publique que l’ADEPME a bien voulu accompagner le secteur de la presse », a-t-il dit.



Il a également souligné l’apport de deux experts-comptables dans la réussite des démarches. « Cet accompagnement n’aurait pu se faire sans l’expertise de deux comptables qui se sont totalement dévoués à notre cause que nous avons pu répondre aux normes fixées par l’ADEPME. C’est à ce titre que les premières de presse qui ont signé la convention avec l’ADEPME ont pu remplir leurs obligations », a affirmé le président du CEDPS.



Selon lui, ce financement de l’ADEPME est constitué à 75 % de subventions, les 25 % restants étant pris en charge par les entreprises elles-mêmes.