Naufrage d'une pirogue de migrants à Kafountine : des rescapés témoignent et révèlent l'origine de l'incendie

Une pirogue contenant plus de 150 migrants dont des Sénégalais en partance pour l'Espagne, a chaviré lundi dernier, au large de Kafountine, en Casamance, dans le sud du pays. Suites aux recherches lancées par les autorités de cette localité, quinze corps sans vie ont été retrouvés à la date du mercredi 30 juin et plus de 90 rescapés repêchés, selon un bilan provisoire. Parmi les victimes, une femme et ses enfants. Deux rescapés se confient et révèlent comment l'embarcation a pris feu.



Tout est parti lorsqu'une deuxième vague de migrants est entrée dans la pirogue, si l'on en croit à Serigne Diop, un des rescapés qui s'est confié à la Rfm. Venu de Touba, Diop a rejoint les autres migrants à Ziguinchor pour les côtes espagnoles.



Il a témoigné : " J'ai quitté Touba le vendredi pour arriver à Ziguinchor le samedi aux environs de 2heures du matin. Le dimanche, tôt le matin, on a pris départ et on a fait escale sur une île où nous devrions récupérer 84 autres migrants qui devaient embarquer à bord de la pirogue. C'est pendant qu'ils entraient dans la pirogue un en un que le problème a commencé. En fait, certains parmi eux étaient assis sur les bidons contenant le carburant ce qui a causé l'échappement du liquide inflammable. On s'est rendu compte du danger après avoir allumé du feu à bord de la pirogue. Ce qui a entrainé une explosion".



Il a expliqué comment il a fait pour survivre : " C'est lorsque j'ai compris que l'irréparable s'était en train de se produire que j'ai sauté dans l'eau. C'est en ce moment que je me suis brûlé au niveau de mon pied droit. Je suis allé m'engouffrer à la mangrove jusqu'à l'arrivée des secours".



Serigne Diop est convaincu que le nombre de personnes qui était à bord de la pirogue est largement supérieur de ce qui a été annoncé.



Un autre rescapé revient en détail sur ce qui s'est passé : "On a allumé du feu pour faire du thé. Malheureusement, il y avait une bouteille contenant du carburant qui était posée en face du fourneau. C'est lorsqu'une étincelle s'est échappée du fourneau et a touché la bouteille que celle-ci à exploser", a-t-il déclaré sur les ondes de Zik Fm.



Certains membres de l'équipage ont tenté d'éteindre le feu avec des sceaux remplis d'eau mais les flammes avaient déjà envahi la pirogue, s'est-il désolé. "C'est là où beaucoup d'entre nous ont perdu la vie. Ceux qui savaient nager ont sauté dans l'eau et se sont sauvés", a-t-il fait savoir.



Ne pouvant pas donner le nombre exact de personnes qui étaient à bord de l'embarcation, ce rescapé qui habite la région de Sédhiou (sud) pense qu'il y'en avait plus de 160 personnes à bord. "Nous, notre groupe était composé de 84 personnes. Mais, lorsqu'on est arrivé sur l'île où nous attendait le convoyeur, il y avait déjà plus d'une trentaine de personnes dans la pirogue. De plus, il y avait aussi un autre groupe de 50 individus qui a rejoint en chemin", a-t-il révélé.



Autre révélation faite par ce rescapé qui dit être prêt à retourner en mer, c'est le montant qu'il a dégagé pour pouvoir embarquer. "J'ai payé 350.000 F Cfa au convoyeur dont j'ignore l'identité. Je lui ai remis l'argent via un ami. Si je vois une autre opportunité pour regagner l'Espagne, je vais la saisir. Les temps sont durs et il n'y a pas d'espoir au Sénégal. Le gouvernement n'a aucun projet politique pour nous les jeunes", a-t-il regretté.



A noter que les recherches pour retrouver les autres victimes se poursuivent.