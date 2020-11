Naufrage en Méditerranée: Six (6) morts dont un bébé de 6 mois

Au moins six migrants ont péri noyés mercredi 11 novembre dans le naufrage de leur embarcation en Méditerranée, malgré l'intervention du navire humanitaire Open Arms. Parmi les victimes, se trouve un bébé de 6 mois, originaire de Guinée, prénommé Joseph. Le nourrisson est décédé en attendant les secours.



L'ONG a diffusé sur son compte Twitter des photos de son équipe médicale tentant en vain une intervention sur l’enfant. D’autres cas graves sont encore en attente de soins à bord.



Les gardes-côtes italiens ont annoncé l'envoi d'un bateau de secours avec des médecins, en provenance de Lampedusa, pour évacuer les patients les plus urgents. En un peu plus de 24 heures, l’Open Arms aura lancé trois opérations de sauvetage. La première a permis de secourir 88 personnes, la deuxième, une centaine, la troisième, une soixantaine.



Le navire comptait donc - avant l'arrivée des gardes-côtes italiens - un total de 263 migrants à son bord. Lors de la deuxième opération de secours, l’ONG espagnole avait tiré la sonnette d'alarme : "Nos secouristes sont dans l'eau cherchant à sauver environ 100 personnes", avait-elle écrit sur Twitter.



"L’embarcation s'est brisée, voici ce qui se produit quand on abandonne des personnes en mer pendant des jours."



Les secouristes avaient dû se jeter à l'eau pour récupérer hommes, femmes et enfants tombés à la mer lorsque leur bateau pneumatique surchargé s'est disloqué au large de la ville libyenne de Sabratha. Les corps de cinq migrants noyés avaient été remontés à bord.





