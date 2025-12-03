Navire turc "Mersin" : « son déversement causera d'énormes répercussions sur la biodiversité » (Environnementaliste)

L’incident du navire turc "Mersin", immobilisé depuis le 27 novembre 2025 au large de Dakar, risque de causer de graves dégâts en cas de déversement du pétrole brut dans l’océan. L'alerte a été lancée par l'environnementaliste et chargé de campagne océan à Greenpeace Afrique, Mamadou Kaly Ba.



Dans une interview accordée au journal L’Observateur, mardi, Mamadou Kaly Ba a affirmé que d'après les informations reçues, le navire se trouve dans une zone proche des côtes et d'une zone protégée, où des écoulements de carburant pourraient avoir d'énormes répercussions sur la biodiversité. « Ils tuent les mammifères marins, les poissons, les oiseaux et la flore marine. Peu importe la quantité, le pétrole comme les autres hydrocarbures, perturbe l’écosystème marin », a-t-il expliqué.



Il a aussi ajouté que : "Si la cargaison des 30 000 tonnes du navire Mersin se déverse dans l’océan, ça peut causer la mort de millions de poisson surtout les petits pélagiques qui sont essentiels à l’alimentation des populations ; beaucoup d’oiseaux se retrouveraient piégés et leurs ails engluées par le pétrole, ce qui entraineraient leur mort par centaines ; le flottement du pétrole dans la surface peut bloquer la photosynthèse des herbiers marins et des planctons alors que les sardinelles se nourrissent principalement des planctons et la reproduction de nombreuses espèces dépend herbiers marins. Leur destruction va entrainer la baisse de la reproduction des poissons".



Cependant, la zone de la pêche artisanale déjà fortement impactée par la raréfaction de la ressource à cause des industries de farine et d’huile de poisson, et par la pêche illicite non-déclarée et non réglementée (INN), va être un désert liquide si les 30 000 tonnes de produits pétroliers se déversent dans la zone, selon Mamadou Kaly Ba. « Une probable marée noire signifie une désertification de la zone, ce qui poussera les pêcheurs à aller plus loin pour trouver le poisson avec les risques de conflits avec les gardes cotes étrangers, ou avec la pêche industrielle ou encore opter pour l’immigration clandestine », a-t-il ajouté. L’expert a aussi avancé que sa « restructuration prendra des décennies ».



Face à cette situation, l’environnementaliste invite l’Etat à prioriser les énergies renouvelables. « Le vent et le soleil sont présents en abondance dans notre pays. Le Sénégal doit aller vers une transition énergétique durable », a-t-il suggéré. Pour la prévention d’une quelconque catastrophe, Mamadou Kaly Ba a encouragé le gouvernement à plus de transparence dans leur communication. « Les sénégalais ont le droit à l’information, surtout les populations côtières dont la survie dépend directement de la mer », a-t-il dit. D’après lui, l’Etat doit anticiper et prévenir ces types de catastrophes.



Malgré la mise en place d’un barrage anti-pollution autour du bateau pour confiner toute nappe d’hydrocarbure en cas de fuite, le risque de déversement est réel, selon Mamadou Kaly Ba.