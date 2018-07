Ndeye Coumba Diop sous escorte policière...contre la pression familiale en faveur du retrait de la plainte

Après les coups et blessures infligés et la plainte qu'elle a déposée de Ndeye Coumba Diop fait l'objet d'une forte pression familiale.

Une situation que décrit son avocat Me Abdoulaye Babou qui condamne fermement cette pression de la famille de sa cliente.

« Cette pression ça peut même aller jusqu’à des pressions physiques. je rappelle d'abord que lorsque son mari l’a battu à 3 heures du matin, elle était expulsée de la maison en sang et presque démunie et mieux le mari a confisqué le numéro de son téléphone portable. Et c'est hier que des bonnes volontés ont cherché un nouveau numéro pour Ndeye Comba Diop », s’indigne son avocat.



A l’avocat de poursuivre son réquisitoire : « Et ce n’est pas terminé nous venons d'apprendre qu'une partie de la famille qui n'était pas d'accord pour quelle porte plainte a décidé de lui faire sa fête et sans doute pour exercer sa pression. »



Conscient du danger que guette le justiciable Ndeye Coumba Diop, le haut commandant de la gendarmerie a pris des décisions idoines que Me Abdoulaye Babou salue dans la mesure où des instructions ont été données. « Aujourd’hui il y a des hommes de la gendarmerie en civil qui protègent discrètement ma cliente qui, rappelons que a été obligée de quitter son domicile conjugale. Et c'est vraiment regrettable après avoir vécue toutes ces atrocités, sa famille débarque pour le contraindre physiquement pour retirer sa plainte. »