Ndeye Yacine Dia, Mention Très Bien au Bac 2020: "après les épreuves, j'ai eu des doutes"

Faites-nous une brève présentation de votre personne

Je m'appelle Ndeye Yacine Dia, 18 ans. J'habite à Zac Mbao et je suis élève à l'Institution Notre Dame de Dakar.



Vous avez obtenu votre Mention Très Bien avec quelle moyenne ?

J'ai eu 16,08 en Série L'



Quel a été, selon vous, le secret de votre réussite durant cette année très particulière marquée par le contexte de pandémie de COVID-19 ?

J’avoue que cette année a été très dure. Avec les cours en ligne, il est difficile de suivre correctement. Cependant, j’ai essayé d‘être à jour dans toutes les matières. J’ai essayé de m’organiser comme je pouvais.



Quelle est la différence entre apprendre en ligne et apprendre en présentiel ?

Apprendre en ligne plusieurs notions peuvent t’échapper et parfois il y’a des interférences,des problèmes de connexion...Il y’a certaines matières qui sont difficile à comprendre en ligne comme les mathématiques par exemple. En présentiel, tu peux comprendre instantanément. S’il y’a un problème tu peux directement interpeller le professeur. Je préfère les cours en présentiel.



Vous vous attendiez à décrocher le Bac avec la mention Très Bien, ce qui n’est pas courant...

Mon souhait était de décrocher le Bac avec la mention Très Bien. C’était mon but. Mais après les épreuves, j’ai commencé à douter. Car en fin de compte la série L est une série constituée de matières aléatoires. Donc tu ne peux pas toujours être fixée.



Quelle matière a installé le doute dans votre esprit après l’examen. Où auriez-vous pu « échouer » ?

La philosophie est la matière qui me faisait le plus peur. En français, je n’étais pas très fière de ma dissertation. En histo-géo (histoire et géographie, ndlr) aussi j’aurais pu mieux faire.



Et combien vous avez eu pour ces matières que vous venez de citer ?

Philosophie 14

Français 14

Histo-géo



Quelles autres matières ont rehaussé votre moyenne ?

Mathématiques, Anglais, Espagnol.



Comment vous avez reçu la nouvelle de votre admission ?

Par affichage. Je me suis rendue à mon centre.



Vous n’avez donc pas reçu le fameux Sms ?

Si je l’ai reçu mais tard dans la soirée.



L’attente était trop pesante pour que vous décidiez de vous rendre à votre centre ou on vous avait averti de la sortie des résultats ?

On a entendu qu’ils avaient commencé à délibérer à la radio, donc j’ai préféré me déplacer pour aller vérifier au centre.



Comment vos parents ont accueilli la nouvelle ?

Ils étaient très contents et très fiers de moi.



Maintenant que vous avez décroché le Bac avec cette mention très honorable, quelle est votre objectif dans l’immédiat ? Quelles études souhaiteriez-vous suivre au niveau supérieur ?

Pour mes études supérieures je ne suis toujours pas fixée malheureusement

Mais je compte faire pour l’instant une Prépa en droit. (Une prépa droit est une formation complémentaire aux études juridiques visant à aider les étudiants dans leurs études, ndlr).



Si vous deviez choisir dans l’immédiat, sur quelle filière et quelle université vous porteriez votre choix ?

Peut-être le Droit en Sorbonne (Paris).



Vous êtes au courant le Gouvernement a mis à disposition des bacheliers avec les Mentions Très Bien et Bien des bourses d’études ? Vous êtes dans les démarches pour aller étudier à l’étranger ?

Oui je suis au courant. Et oui je suis entrain de faire les démarches.



Qui aimeriez-vous devenir après les études supérieures ?

La question à laquelle je n’arrive pas à répondre. Malheureusement, je ne sais vraiment pas.



Serait-il possible pour vous de rester au pays pour poursuivre vos études supérieures ?

Oui c’est très envisageable !



Dans quelle université sénégalaise aimeriez-vous être orientée ?

Je serais sûrement allée dans des écoles comme ISM, CESAG... (Instituts privés).



L’UCAD et l’UGB ne vous tentent pas ?

Si quand même, mais plus l’UGB que l’UCAD.



Ressentez-vous une quelconque pression sur vos épaules après vos excellents résultats... êtes-vous consciente que vous n’avez plus le droit de régresser aux yeux de l’opinion ?

Oui effectivement. J’ai une pression tout d’abord personnelle, car je n’ai pas envie de régresser. Mais l’université diffère du lycée. Donc on ne sait jamais. Par contre, je sais que je donnerai le meilleur de moi même pour obtenir de très bon résultats.



Nous avons remarqué une nette percée des jeunes filles à la tête des résultats des examens du Baccalauréat ces dernières années, qu’est-ce qui selon vous explique cet état de fait ? Une émulation accrue ou tout simplement un relâchement des garçons ?

Le taux de scolarisation des filles a augmenté. D’autant plus que de nos jours les filles sont plus investies dans le travail que les garçons.



Vous êtes assez active sur Twitter. Quel rôle a joué Internet et les Réseaux sociaux dans votre réussite ?

J’utilise plus les réseaux comme moyen de divertissement. Mais il m’arrive d’appendre certaines choses à travers eux.