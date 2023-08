Ndongo Ndiaye annonce officiellement sa candidature à la présidence de la République du Sénégal

Ndongo Ndiaye, 46 ans, ancien joueur de basketball professionnel et ancien conseiller spécial à la présidence de la République, a présenté officiellement sa candidature au scrutin présidentiel du 25 février 2025 par le biais d'une vidéo.



Né sous l'ombre d'un arbre à Sadio, entre le Baol, le Djolof et le Sine-Saloum, Ndongo a connu une carrière riche dans le basketball qui lui a ouvert les portes du monde. Mais, son amour pour le Sénégal l'a ramené à la maison, l'inspirant à créer le mouvement "Partenariat pour la Paix et la Prospérité", et aujourd'hui, à briguer la magistrature suprême de son pays.



Au cours de son allocution, il déclare : « Nous n'avons pas la prétention d'être un « sauveur » ou un

« messie », mais la conviction qui nous anime est que ce sont les Sénégalais qui vont bâtir le Sénégal. »

Avec une vision claire pour l'avenir, il prend dix engagements clés pour un Sénégal de paix et de prospérité :



1- Je m’engage à ne pas cumuler les fonctions de Président de la République et de Chef de parti et à ne plus être le Président du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM).

2- Je m’engage à réformer le système éducatif pour renforcer l’accès et la qualité et à intégrer l’enseignement de la citoyenneté, de l’anglais, de l’informatique et de l’entreprenariat dès le primaire.

3- Je m’engage à garantir un meilleur accès à la santé et l’amélioration de la qualité des services sur l’étendue du territoire avec la construction de 1000 postes de santé en cinq ans.

4- Je m’engage à réduire le prix des dix denrées les plus consommées dans les douze premiers mois de ma prise de fonction par l’accélération de la production locale et la diminution des taxes sur ces produits.

5- Je m’engage à mettre en place un gouvernement composé de 19 ministres avec portefeuilles et de 6 ministres territoriaux qui assurent la représentation territoriale tout en permettant aux autres membres du gouvernement de se focaliser uniquement sur leur département ministériel. La fonction de ministre sera incompatible avec tout mandat électif ;

6- Je m’engage à instaurer l’appel à candidatures pour les directions générales et agences nationales stratégiques (SENELEC, APIX, PAD, ANAT, SONAGED...) et à rendre incompatible ces fonctions avec tout mandat électif.

7- Je m’engage à mettre en place une banque dédiée aux femmes pour accompagner ces dernières dans leurs activités génératrices de revenus avec des procédures allégées.



8- Je m’engage à renforcer la sécurité de proximité dans toutes les communes du Sénégal et à lutter contre toutes les formes de violence du quotidien avec fermeté ;

9- Je m’engage à accorder une priorité absolue aux jeunes durant mon mandat en renforçant les investissements dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et les loisirs et en les responsabilisant dans des fonctions de décision à tous les niveaux ;

10- Je m’engage à doter chaque commune du Sénégal, au moins, d’un complexe sportif. Mon ambition est de développer le sport de proximité dans toutes les communes du Sénégal.



« Je crois en un Sénégal où l'éducation, le bien-être et les préoccupations des enfants et des jeunes sont prioritaires. Ensemble, nous pouvons faire naître un Sénégal florissant, qui rayonnera comme un phare de paix et de prospérité pour tous. »



En fin de discours, Ndongo a invité tous les Sénégalais, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, à le rejoindre dans cette noble quête pour le futur du Sénégal.

Cette vidéo marque le début d'une campagne fondée sur l'écoute, la participation citoyenne et la volonté de construire un Sénégal de paix et de solidarité.