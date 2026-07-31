Enseignement supérieur : six licences de l’UN-CHK décrochent l’accréditation de l’ANAQ-Sup

Bonne nouvelle à l'’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK). L’établissement a annoncé que six de ses programmes de licence ont obtenu l’accréditation de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANAQ-Sup), à l’issue des délibérations de son Conseil scientifique des 16 et 17 juillet 2026.



Selon un communiqué transmis à l’APS, les formations accréditées comprennent la licence en sciences économiques et de gestion, parcours économie statistique (pôle Sciences économiques, juridiques et de l’administration), la licence en communication digitale (pôle Sciences, technologies et numérique), ainsi que deux licences en anglais, parcours linguistique et grammaire et littérature et civilisations du monde anglophone (pôle Lettres, sciences humaines et de l’éducation).



La licence en sociologie, parcours sociologie économique, dynamiques territoriales et communication sociale, relevant du pôle Lettres, sciences humaines et de l’éducation, figure également parmi les formations ayant reçu cette reconnaissance.



Dans son communiqué, l’UN-CHK souligne que « cette nouvelle distinction vient renforcer la démarche d’assurance qualité » de l’université et « élargir son portefeuille de formations accréditées ».



L’établissement estime que cette reconnaissance témoigne de « l’engagement de l’université à proposer une offre de formation conforme aux standards nationaux et internationaux en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur ».