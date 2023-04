Nécrologie : Décès du journaliste Mame Less Camara

La presse sénégalaise en deuil avec le rappel à Dieu du journaliste Mame Less Camara. Décès survenu ce samedi matin à l'hôpital Principal de Dakar où il était interné pour une maladie.



Mame Less Camara était un journaliste, enseignant-formateur, chantre de l'éthique et de la déontologie.



Avec 40 ans de carrière dans la presse, le journaliste-formateur a fait quasiment l'unanimité dans le paysage politico-médiatique