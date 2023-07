Ngagne Demba Toure : « Je ne répondrai pas à une convocation de militants de l’Apr »

Le président du mouvement Jeunesse Patriotique du Sénégal (IPS), Me Ngagne Demba Toure, convoqué par la Section de recherches sur ordre du Procureur, a fait savoir qu’il ne répondrait pas à une convocation de militants de l’Apr (Alliance pour la République, parti au pouvoir).



« Je ne répondrai pas à une convocation de militants de l’Apr. Je tiens aussi à lancer à tous mes camarades de ne pas répondre à ces militants du pouvoir qui vous appellent et vous disent que vous êtes convoqués. Ce ne sont pas eux qui doivent nous appeler. Nous avons l’obligation de ne pas leur donner cette légitimité », a précisé Ngagne Demba Toure.



En ce moment, le jeune « Pastefien » considère que l’heure n’est pas aux calculs. « Nous avons le droit d’écrire et de donner notre avis sur Facebook sur la marche du pays. Nous avons également le droit constitutionnel de sortir manifester. Nous devons le faire car, nous devons être conscients des enjeux » s'adresse-t-il aux camarades Patriotes ».



Dimanche, un soit transmis du Procureur a été émis à l’endroit de la DIC pour l’arrestation du jeune greffier, membre de Pastef. Mais Ngagne Demba Touré ne compte pas se présenter devant les enquêteurs.