Ngor : des jeunes s'opposent à l'arrestation de deux trafiquants de drogue

Une opération de démantèlement d’une mafia de drogue dure menée par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a abouti à l’arrestation samedi 31 août ,de deux cerveaux de cette bande à savoir Abdou A. Kane et Saer Ba. Durant l’opération, les limiers se sont vus opposer une farouche résistance des mafieux à l’égard de « Kherou Ngor ».



Les mis en cause ont été présentés au procureur le jeudi 05 septembre et poursuivis pour « association de malfaiteurs, détentions de drogue (crack et haschich) aux fins de trafic, incitation à la violence contre les agents dépositaires de l’autorité».



Selon Libération, les éléments de l'Ocrtis ont débarqué à Ngor plage (Dakar) plus précisément à l’hôtel « Madrague » pour cueillir les mafieux qui étaient depuis fort longtemps dans le collimateur des policiers. C’est sur le parking de cet hôtel, alors qu’ils s’apprêtaient à partir au bord de leur véhicule que les hommes de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont procédé à l’interpellation de A. Kane, âgé de 52 ans et de son acolyte Saer Ba.



Une boite contenant 5 pierres de crack et une sacoche contenant une forte somme d’argent ont été saisis. Trois autres pierres de crack ont été trouvés près du siège avant de la voiture.



Cependant, Libération informe que lors de la perquisition, les policiers en civil ont été pris de court par un groupe de jeunes qui vont violemment s’opposer à leur action. Le chef de file de cette attaque a été identifié par les limiers répondant sous le sobriquet de « Kherou Ngor ». Ce dernier, durant la confrontation avec les limiers a blessé un des policiers qui prêtait main forte à un collègue.



Par ailleurs, le journal révèle que les événements ont pris une autre tournure. Les hommes de l'Ocrtis ont sollicité en renfort la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) et du Groupement rapide d’intervention (Gri) de la police qui finalement ont interpellé tous les assaillants.



A. Kane a reconnu partiellement les faits, mais a tenté d’écarter tout lien avec « Kherou Ngor », l’auteur de l’attaque des policiers. Mais a finalement avoué que « Kherou Ngor » ancien militaire et le nommé Ameth sont les instigateurs de l’opération de son exfiltration avec Saer Ba.



Au terme de leur détention légale, A. Kane et Saer Kane ont été présentés hier jeudi au procureur de la République pour « Association de malfaiteurs, détentions de drogue (crack et haschich) aux fins de trafic, incitation à la violence contre les agents dépositaires de l’autorité », rapporte la même source.