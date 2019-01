Niakhar: le meeting de Tanor Dieng interrompu par des jets de pierres

Ousmane Tanor Dieng était à Niakhar dans le Sine pour présider un meeting de mobilisation et d'animation de la coalition présidentielle, initié par le Haut conseiller des collectivités territoriales, Oumar Diouf. Malgré l'implication de toutes les sensibilités à l'organisation, un incident a failli faire capoter la rencontre.



Des proches de l'avocat Me Bassirou Ngom ont voulu interrompre la manifestation pour la simple raison qu'un poste important dans le comité électoral et dans l'organisation même du meeting, n'a pas été attribué à leur leader, affirme le journal qui cite sa propre source.



Des accusations sont balayées d'un revers de main par l'avocat qui déclare que ceux qui véhiculent ce message cherchent à ternir son image. "Je suis occupé à travailler pour le président Macky Sall. Je ne suis pas dans ces bassesses. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je travaille et j'ai la conscience tranquille", laisse-t-il entendre.