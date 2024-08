Niger: des inondations font au moins 94 morts et plus de 135 000 sinistrés

Sur l'ensemble du pays, le nombre des sinistrés comptabilisés à la suite de ces inondations et communiqué par le gouvernement est de 135 156 personnes, soit l'équivalent de 17 162 ménages.



Les régions les plus touchées sont celles de Maradi, Zinder et Diffa. Dans ces régions, les précipitations ont aussi été la cause de plusieurs effondrements de maisons et de destruction de près de 3 000 hectares de terres agricoles, au point que les autorités redoutent un risque de crise humanitaire.



Le bilan humain est particulièrement lourd : 94 morts, selon le gouvernement et des milliers de personnes sans abri.



Depuis le 1ᵉʳ juillet et par vagues successives, les autorités nigériennes ont distribué des denrées alimentaires aux sinistrés, notamment des céréales, a annoncé Aissa Laouan Wandarama, ministre en charge de l'Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes.



Mais selon les prévisions, les pluies devraient s'intensifier tout au long de ce mois d'août, des précipitations qui pourraient aggraver la situation, d'où l'appel à la « vigilance, à la solidarité et à la responsabilité collective » lancé par les autorités.