Match amical : opération rachat pour les "Lionnes" contre le Ghana

L'équipe nationale féminine du Sénégal croisera à nouveau le Ghana en amical, ce mardi au stade Lat Dior de Thiès (17h00 GMT) après avoir perdu le premier match sur la plus petite des marges le 5 avril dernier sur le même stade.



En pleine préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévues du 5 au 26 juillet au Maroc, les protégées de Mame Moussa Cissé auront comme principal et unique objectif de se racheter afin de retrouver la confiance surtout à domicile face à un adversaire qui ne leur réussit pas souvent.



Alors que le Sénégal semblait plutôt sur la bonne voie en battant notamment des équipes comme la République Démocratique du Congo, la Tunisie ou encore l'Algérie, cette nouvelle défaite face aux Black Queens, un peu plus de cinq mois après la claque contre le Maroc (0-7), fait mal.



Même si cette rencontre est amicale, les coéquipières de Safi Sagna devront se donner à fond pour éviter un autre revers qui sans doute les mettra dans une mauvaise posture avant le démarrage de la CAN.