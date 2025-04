Ligue des Champions CAF : les affiches des quarts de finale retour

Les quarts de finale retour de la Ligue des champions CAF 2024/2025 se disputeront ce mardi et mercredi, et le plateau s'annonce brûlant. Quatre affiches, quatre enjeux, et une même quête : décrocher sa place dans le dernier carré de la compétition reine sur le continent.



Les Sundowns veulent verrouiller à Radès



Vainqueur à l'aller (1-0), Mamelodi Sundowns se présente en position de force avant le déplacement en Tunisie. Mais les Sud-Africains savent que rien n'est jamais acquis face à l'Esperance de Tunis, surtout à Radès.



MC Alger : mission survie face aux Pirates



Battu à domicile lors du match aller (0-1), le MC Alger devra réaliser un exploit sur la pelouse d'Orlando Pirates. Rien d'impossible pour les coéquipiers de Houssam Eddine Ghacha, mais l'équation est complexe. José Riveiro, entraîneur des Sud-Africains, a bâti un bloc solide, compact, difficile à bouger.



Pyramids en contrôle, mais méfiant à Rabat



C'est le score le plus large de ces quarts : Pyramids FC a étrillé l'AS FAR (4-1) au Caire. Ibrahim Adel, Ramadan Sobhi et Fiston Mayele ont dynamité la défense marocaine. Et en apparence, la qualification est presque acquise.



Al Ahly, sur ses gardes face à l'ambition d'Al Hilal



Un petit but d'avance (1-0), acquis au Caire, voilà ce qu'Al Ahly emmène avec lui à Nouakchott, où Al Hilal du Soudan reçoit provisoirement en raison des troubles dans son pays. Le club le plus titré du continent n'a pas le droit à l'erreur.





Le programme des 1/4 de finale retour



Mardi 8 avril 2025

Stade de la Capitale

19H00 : Al Hilal Ondurman (Soudan) vs Al Ahly (Egypte) / Aller 0-1



Stade Radès

19H00 : Espérance de Tunis (Tunisie) vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) / Aller 0-1



Honneur Stadium Meknès

19H00 : AS FAR (Maroc) vs Pyramids FC (Egypte) /Aller 1-4



Mercredi 9 avril 2025

Orlando Stadium

16H00 : Orlando Pirates (Afrique du Sud) vs MC Alger (Algérie) / Aller 1-0