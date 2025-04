Drogues saisies à Ouakam : trois (3) individus interpellés par l’OCTRIS

Les éléments de la division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCTRIS) de la Police nationale ont interpellé à Ouakam trois (03) individus en possession d’une importante quantité de drogues dont 100g de haschisch, 14 képas d’un gramme de MDMA, 15g en vrac du même produit ainsi que 91 pilules d’ecstasy, selon un communiqué de la Police nationale.



Ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de drogues dans les secteurs de Ouakam, des Mamelles et des Almadies.



Outre ces drogues, les mis en cause ont été trouvés en possession de quatre (04) téléphones, d’un véhicule, d’une moto jakarta et d’une somme d’argent s’élevant à 536.000 Fcfa.